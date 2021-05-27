103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Montrö bildirisi" adı altında bildiri yayınlayan emekli amirallerin ifadelerinin alınmasına devam edildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Montrö bildirisi" adı altında bildiri yayınlayan emekli amirallerin ifadelerinin alınmasına devam edildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında 05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır" denildi.

Daha önce iki kez Ankara Adliyesi'ne getirilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen emekli amiraller, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı