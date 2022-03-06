103 Armutçuk maden şehidi anılacak - Haberler

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103 Armutçuk maden şehidi anılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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103 Armutçuk maden şehidi anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 39'uncu Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 39'uncu Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart 2022 Pazartesi günü sabah saat: 07.45'te TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenecek. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kuran-ı Kerim, Maden, Mart, Yerel, Haberler

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