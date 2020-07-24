1020 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bir evde 1020 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
24.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:38
Adana'da bir evde 1020 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir eve sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 1020 litre sahte içki ele geçirildi.
Polis, sahte içkiyle ilgili K.S'yi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Kaynak: AA