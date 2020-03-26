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102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs için altın kurallar

1918'de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan 105 yaşındaki Jose Ameal Pena, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu.

26.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:57
102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs için altın kurallar

1918'de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan 105 yaşındaki Jose Ameal Pena, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu. Pena, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini ve tüm insanlığın bu salgına birlikte karşı koyması gerektiğini vurguladı.

1918 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve 18 ay süren grip salgını, 17 ila 50 milyon arasında insanın ölümüne yol açmış ve o dönemde dünya nüfusunun çeyreğini oluşturan 500 milyon kişiyi etkilemişti. 1918 grip salgını, insanlık tarihinin en ölümcül küresel salgını olarak tarih kitaplarında yerini aldı. Bu ölümcül salgından kurtulan Jose Ameal Pena, tüm insanlığa koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

'AYNI ŞEYLERİN YAŞANDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYORUM'İspanya'nın kuzeyindeki bir balıkçı köyünde yaşayan ve 1918 grip salgının ortaya çıktığı dönemde 4 yaşında olan Jose Ameal Pena (105), günümüzde tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı tavsiyelerde bulundu. 1918'deki salgınla ilgili İspanyol medyasına konuşan Pena, "Uyandığımda yürüyemiyordum. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde sürünüyordum" ifadelerini kullandı. Pena, koronavirüse karşı alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirterek, "Dikkatli olun. Aynı şeylerin yaşandığını görmek istemiyorum. 1918 gribi çok fazla can aldı" dedi.Öte yandan, Pena'nın kızı Anunciata, babasının aynı şeylerin yaşanacağından endişelendiğini söyleyerek, "Koronavirüsün neler yapabileceğini iyi biliyor. Benzer bir dönemde geçtiği için zor zamanlar yaşıyor. Çok farklı zamanlarda yaşıyor olsak da benzer bir şeyin tekrar yaşanacağından korkuyor" diye konuştu.'BU DA GEÇECEK, AMA NE PAHASINA?'Yine 1918 salgınından kurtulanlardan biri olan ve Florida eyaletinin Sarasota kentinde yaşayan 107 yaşındaki Joe Newman, 1918 grip salgınının ortaya çıktığı dönemdeki tıbbi gelişmelerin, hastalığı önlemek konusunda yeterli olmadığını, ancak günümüzde insanların neyle karşı karşıya olduklarını bildiklerini ifade etti. Newman, "Bazıları bunun da geçeceğini söylüyor. Evet geçecek. Ama ne pahasına?" diye sordu.

Koronavirüsün geçmesini beklemek yerine tüm insanlığı mücadeleye çağıran Newman, "Sen bana, ben sana yardım etmeliyim. Yaşadığımız her krizde böyle oldu. Sonra, geriye baktığımızda bu krizlerin üstesinden yardımlaşmayla geldiğimizi gördük" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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