102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi

ELAZIĞ'da yaşayan, 80 torun sahibi, 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, oğlu ve geliniyle birlikte yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedaviyle yenerek, sağlığına kavuştu. Gürbüz, "Herkes maske taksın, kimse dışarı çıkmasın" dedi.

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşayan Şahide Gürbüz ile oğlu ve gelini, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince test yapıldı. Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkması üzerine aile, evde karantinaya alındı ve tedavilerine başlandı. 6 çocuğu ve torunlarının çocuklarıyla beraber 80 torunu bulunan Şahide Gürbüz, oğlu ve gelini ile tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Şahide Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin maske takması gerektiğini dile getirerek, "Kimse dışarı çıkmasın" dedi.

'HAYATINDA BİR KEZ HASTANE YÜZÜ GÖRDÜ'Annesinin daha önce sadece bir kez nezle şikayetiyle hastaneye gittiğini ve 2 yıl öncesine kadar da Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde yaşadığını belirten Mustafa Gürbüz, "Yılbaşı gecesi koronavirüs teşhisi koyuldu. Hayatında bir kez hastane yüzü gördü. Şu an durumu çok iyi. 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocuğu var. Koronavirüsü evde atlattı. Annem hiç kimse maskesiz dışarı çıkmasın, diyor. İkinci sefer yakalanmayacağım, diye bir kaide yok. Herkesin maskesini takmasını istiyor" diye konuştu. Şahide Gürbüz'ün gelini Naciye Gürbüz (67) ise "Hasta olduğunda ben baktım. Yaşlı ve yardım ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ