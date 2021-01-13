102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi

13.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:55
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi

ELAZIĞ'da yaşayan, 80 torun sahibi, 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, oğlu ve geliniyle birlikte yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedaviyle yenerek, sağlığına kavuştu.

ELAZIĞ'da yaşayan, 80 torun sahibi, 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, oğlu ve geliniyle birlikte yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedaviyle yenerek, sağlığına kavuştu. Gürbüz, "Herkes maske taksın, kimse dışarı çıkmasın" dedi. 

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşayan Şahide Gürbüz ile oğlu ve gelini, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince test yapıldı. Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkması üzerine aile, evde karantinaya alındı ve tedavilerine başlandı. 6 çocuğu ve torunlarının çocuklarıyla beraber 80 torunu bulunan Şahide Gürbüz, oğlu ve gelini ile tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Şahide Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin maske takması gerektiğini dile getirerek, "Kimse dışarı çıkmasın" dedi. 

'HAYATINDA BİR KEZ HASTANE YÜZÜ GÖRDÜ'Annesinin daha önce sadece bir kez nezle şikayetiyle hastaneye gittiğini ve 2 yıl öncesine kadar da Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde yaşadığını belirten Mustafa Gürbüz, "Yılbaşı gecesi koronavirüs teşhisi koyuldu. Hayatında bir kez hastane yüzü gördü. Şu an durumu çok iyi. 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocuğu var. Koronavirüsü evde atlattı. Annem hiç kimse maskesiz dışarı çıkmasın, diyor. İkinci sefer yakalanmayacağım, diye bir kaide yok. Herkesin maskesini takmasını istiyor" diye konuştu. Şahide Gürbüz'ün gelini Naciye Gürbüz (67) ise "Hasta olduğunda ben baktım. Yaşlı ve yardım ediyorum" dedi. 

 


102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi
102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mike Pence Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kanye West Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 102 yaşındaki Şahide nine, koronavirüsü yendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:06:39. #1.15#
title