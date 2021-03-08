102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu
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102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu

08.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:21
102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş'ta yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Fatma Issız'a tekerlekli sandalye gönderdi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş'ta yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Fatma Issız'a tekerlekli sandalye gönderdi. Fatma Issız, tekerlekli sandalyesine kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Kaş'ın Sahil Kılınçlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve ayağında çıkan bir yara yüzünden yürümekte zorlanan Fatma Issız'ın ailesi Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla tekerlekli sandalye kısa sürede Issız'a ulaştırıldı.

BOL BOL DUA ETTİBüyükşehir Belediyesi Kaş Hizmet Birimi tarafından tekerlekli sandalyesi teslim edilen Fatma Issız, evinde ilk denemesini yaptı. 5 çocuk annesi, 50'ye yakın torun sahibi olan, torununun torununu gören Fatma Issız, tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkıp temiz hava alabilecek. Tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için mutluluğu gözlerinden okunan Fatma Issız, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Kendisine yardım edenleri alkışlayan yaşlı kadın, bol bol teşekkür duası etti.ŞİFA DİLİYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fatma Issız'ın derdine bir nebze derman olabildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Gazipaşa'dan Kaş'a ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız. Fatma Teyzemize Allah'tan şifa, sağlıklı ömür diliyorum. Ailesine sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Fatma teyzemizin bir damla mutluluğu bizim için onurdur" dedi.


102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu
102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu
102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu
102 yaşındaki Fatma Nine'nin tekerlekli sandalye mutluluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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