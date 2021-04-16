(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı

İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Haberler | Güncel

102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı Bayburtlu 102 yaşındaki Nezaket Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını vererek eski ramazanların güzelliklerini anlattı.

İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı

BAYBURT - Bayburtlu 102 yaşındaki Nezaket Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını vererek eski ramazanların güzelliklerini anlattı.

Geçtiğimiz aylarda 102'nci yaş gününü torunlarıyla kutlayan Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamanın doğal ürünler tüketerek mümkün olduğunu söyledi. Birçok Ramazan gördüğünü dile getiren Kılıç, "Eskiden ramazan ayı çok bereketliydi. Yiyecek yoktu, kıtlık çoktu ama bereketi vardı. Şimdi yiyecek bol ama sıradan bir gün gibi. Ramazan'ın tadını alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarlada, bahçede küçük çocuklarını sırtına bağlayarak iş yaptığını, bunun ise bedeni uzun yıllarca dinç tuttuğunun altını çizen Kılıç, "İşleyen demir pas tutmaz, yıllarca çalıştım bedenimin sağlığını çalışmaya borçluyum" dedi.

"Nerede eski ramazanlar"

Birçok ramazan ve Ramazan Bayramı gördüğünü belirten Kılıç, eski ramazan aylarının tadının kalmadığını, her şeyin eskiden daha güzel olduğunu vurguladı. Bayburt'a özgü yemeklerle iftar ve sahur yaptıklarını söyleyen Kılıç, "Gendime (buğday) pilavı iftarımızın, sahurumuzun olmazsa olmazıydı. Şimdilerde bu gelenek kalmadı, gendime pilavı ramazan ayı boyunca zikir çeker diye bir inancımız vardı, bu gelenekle büyüdük. Şimdi ne ramazanlar ramazan, ne bayramlar bayram gibi. Nerede kaldı o eski ramazanlar" şeklinde konuştu.

"Doğal köy ürünleri uzun yaşamaya işaret ediyor"

102 yaşına kadar doğal yiyeceklerle beslendiğini vurgulayan Kılıç, bu yaşa kadar sağlıklı gelmesinde köy ürünlerinin önemine değindi. Gençliğinde süt yüzü(kaymak), taze yağ(tereyağı), organik bal, yoğurt gibi doğal ürünleri sıkça tükettiğini ifade eden Kılıç, "Köylerde büyüdüğümüz için her şeyin doğalıyla beslendik, çok şükür bedenimde hala dinç, aklımda yerinde. Şimdiki gençler başı ağrısa doktora koşuyor, hastalanınca bal, pekmez yerdik hiçbir şey olmazdı" diye konuştu.

Öte yandan Bayburt'ta ramazanda caddelerin, sokakların boş kaldığı gözlenirken, sadece ramazan ayında ortaya çıkan 'pastırma' tezgahlarda yerini aldı. Ramazan ayının vazgeçilmezi pideler için insanlar fırınlarda pide kuyruğu oluşturdu. Polis ekipleri de korona virüsle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmamasına dikkat çekti.

(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: (BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:11:29. #1.14#

title