102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı

06.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:25
102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı

ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, posta yoluyla oyunu kullandı.

ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, posta yoluyla oyunu kullandı. Lumpkin, oy kullanmasını küresel salgının bile etkilemediğini ifade etti.  

Chicago'da devlet okulunda eski bir öğretmen olan Bea Lumpkin, geçen hafta posta yoluyla 2020 ABD Başkanlık Seçimleri için oy kullandı. Bea Lumpkin, yaşı itibariyle yüksek risk grubunda olmasına rağmen oy verme şansını asla kaçırmayacığını belirtti. Lumpkin, "Bu seçimde oy kullanmanın en önemli nedeni, demokrasimizin daha çok tehlikede olmasıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Melisa Aslı Pamuk Mahsun Kırmızıgül Erdal Beşikçioğlu
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 22:27:29. #1.14#
title