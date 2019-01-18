102 Yaşında Dilenirken Yakalandı

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kadının 102 yaşında olduğu belirlendi. 102 yaşında dilenen kadına yakın bir başka noktada yine dilenirken yakalanan bir başka kadının ise bu kadının gelini olduğu ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde birçok noktada çocuklarıyla birlikte dilenip vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirdi. 17 kişilik ekip, sokak aralarında ve yol kenarlarında dilenen dilencileri tespit etti.

Gelin-kaynana dilenirken yakalandı

Ekiplerin dilencileri yakaladığı sırada ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yakalanan Menevşe K. isimli kadın dilencinin yaşının 102 olduğu tespit edildi. Ayrıca Menevşe K.'ye yakın noktada dilenirken yakalanan Sevim K. isimli kadın ise Menevşe K.'nin gelini olduğu ortaya çıktı.

"Dilenmiyorum, boncuk satıyorum"

Ekiplerce yakalanan bir başka kadının ise basın mensuplarının "Neden dileniyorsunuz?" sorusuna "Dilenmiyorum, boncuk satıyorum" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

Ekiplerce toplamda 23 dilenci gözaltına alınırken dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait Dilenci Toplama Merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası kesildi ve üzerinde kimlikleri olmayan yabancı dilenciler de kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA