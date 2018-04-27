102 Muhtardan 84'ünün Desteğini Aldı Aday Adaylığını Açıkladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 102 mahalle muhtarından 84'ünün desteğini alan Türk Telekom şefi Şükrü Kınık yerel seçimlerde AK Parti'den aday adayı olacağını açıkladı.

Ergani ilçesinde 20 yıldır Türk Telekom şefliğini yürüten Şükrü Kınık, 102 mahalle muhtarının 84'ünün desteğini alınca siyasete atılmaya karar verdi. Yerel seçimlerde Ergani'den belediye başkan aday aday olacağını belirten Kınık, "Belediyecilikte yeni bir dönem başlayacak. Büyük bir köy görüntüsü alan ilçeyi modern bir görünüme dönüştürmek konusunda iddialıyım. Belediyecilik hizmetlerinde bundan böyle ortak akıl ve istişare ile hiçbir kişi ve topluluk ayırımı yapmadan eşit ve etkin hizmet anlayışı hakim olacak" dedi. - DİYARBAKIR