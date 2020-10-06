Rezervsiz satıldığı için tarihe geçen 102 karatlık elmas 15,7 milyon dolara alıcı buldu
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BBC

Rezervsiz satıldığı için tarihe geçen 102 karatlık elmas 15,7 milyon dolara alıcı buldu

06.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:22
Rezervsiz satıldığı için tarihe geçen 102 karatlık elmas 15,7 milyon dolara alıcı buldu

102 karatlık pırlanta Honkong'da internet üzerinden yapılan müzayede de 15,7 milyon dolara satıldı. Uzmanlar pırlantanın ucuza gittiğini belirtirken; elmas, rezervsiz satılan ilk mücevher olarak tarihe geçti.

Hong Kong'da internet üzerinden yapılan bir müzayedede 102 karatlık nadir bir pırlanta 15,7 milyon dolara satıldı. Uzmanlar, sahibinin rezerv fiyat (satıcının kabul edeceği asgari fiyat) koymaması nedeniyle, pırlantanın "ucuza gittiğini" söyledi. Tarihte ilk kez bir pırlanta bu şekilde satıldı.

KUSURSUZ BİR TAŞ

Pırlanta, 2018'de Kanada'daki bir madende bulunan 271 karat elmastan kesilmişti. Şimdiye kadar müzayedelerde aynı kalitede ve 100 karattan büyük olan yedi taş satıldı. Müzayedeyi düzenleyen Sotheby's şirketi, pırlantanın "kusursuz" olduğunu belirtti. Şirketin açıklamasında "Taşın ne kadar nadir ve güzel olduğunu mübalağa etmek zor" denildi.

İnternet üzerinden pırlanta satan 77 Diamonds adlı şirketin genel müdürü Tobia Kormind, alıcının "pırlantayı ucuza kapattığını" söyledi. Kormind, "Satıcı cesur davranıp rezerv fiyat koymadı ve bedelini ödedi" dedi.

KIZININ ADINI VERDİ

13 centten satışa çıkarılan pırlantayı müzayedeye telefonla katılan özel bir koleksiyoncunun aldığı bildirildi. "Maiko" adlı bir kızı olan bu kişinin pırlantaya "Maiko Star" adını verdiği açıklandı. Aynı kişinin geçen yıl aldığı başka bir pırlantaya da büyük kızını Manami'nin adını verdiği belirtildi.

2017'de 163 karatlık pırlantası olan bir kolye, Cenevre'de 33,7 milyon dolara satılmıştı. Angola'da 404 karatlık bir taştan kesilen pırlanta, şimdiye kadar bir müzayedede satılan en büyük pırlanta olarak kayıtlara geçmişti. Pırlantayı alan kişinin adı açıklanmamıştı. Aynı yıl, 19 karattan küçük nadir pembe bir pırlanta 42,3 milyon dolara satılmıştı. Pırlanta karat başına (2,6) en yüksek fiyata satılan değerli taş rekorunu kırmıştı.

BBC
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