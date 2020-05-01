102 bin iş yeri denetlendi, 3 bin 837 kişiye işlem yapıldı

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine idari ve adli işlem uygulandı.