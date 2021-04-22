1012 işletmeye 62 milyon lira çevre cezası
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1012 işletmeye 62 milyon lira çevre cezası

1012 işletmeye 62 milyon lira çevre cezası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, yılın ilk 3 ayında yapılan 7 bin 981 çevre denetiminde çevre kanununa muhalefet eden 1012 işletmeye 62 milyon lira çevre cezası uygulandığını duyurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, yılın ilk 3 ayında yapılan 7 bin 981 çevre denetiminde çevre kanununa muhalefet eden 1012 işletmeye 62 milyon lira çevre cezası uygulandığını duyurdu. En çok ceza Ankara, İstanbul ve Antalya'da kesilirken, cezalar ağırlıklı olarak atık, su ve hava kirliliği alanlarında uygulandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında kesilen çevre cezaları ve denetim rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında 7 bin 981 çevre denetimi gerçekleştirildi ve denetimlerde 1012 işletmeye çevre kanununa muhalefet ettiği gerekçesi ile cezai işlem uygulandı. Kesilen cezaların illere ve alanlarına göre dağılımına da yer verildi. Buna göre yılın ilk 3 ayında en çok ceza kesilen il Ankara oldu. Başkent'te 90 günde 19 milyon 729 bin TL ceza uygulandı. Ankara'yı 9 milyon 849 bin TL ile İstanbul takip ederken, Antalya'da 7 milyon 649 bin TL, İzmir'de 3 milyon 596 bin TL ve Tekirdağ'da 2 milyon 367 bin TL çevre cezası uygulandı.

EN ÇOK CEZA  ATIK, SU VE HAVA KİRLİLİĞİNDE Hava kirliliğinden kaynaklanan denetimlerde 63 idari işletmeye 3 milyon 919 bin TL cezai işlem uygulanırken, su kirliliğine sebep olduğu tespit edilen 79 işletmeye 9 milyon 308 bin TL ceza kesildi. Ayrıca atık kaynaklı çevre kirliliğine neden olanlara 32 milyon 614 bin TL, gürültü kirliliği ile halkı rahatsız eden işletmelere 749 bin 440 TL, Çevresel Etki Değerlendirmesi'nden (ÇED) kaynaklanan çevre cezalarında 7 milyon 272 bin TL, toprağı kirletenlere 1 milyon 47 bin TL, anız yakanlara 362 bin TL, egzoz kirliliğine sebep olanlara 219 bin 157 TL ceza uygulandı. 7 milyon 113 bin TL diğer çevre cezaları da olmak üzere toplam 62 milyon 603 bin TL yaptırım uygulandı. Ankara'da en çok atık ve gürültü cezaları uygulanırken; İstanbul'da ağırlıklı olarak atık kirliliği, ÇED yönetmeliğine muhalefet ve hava kirliliği alanlarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca çevre kirliliğine sebep olan 117 işletmenin kapısına kilit vuruldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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