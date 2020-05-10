101 yaşındaki Selvi Akçay: Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum

101 yaşındaki Selvi Akçay: Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorumBursa'da Anneler Günü nedeniyle İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün ziyaret ettiği 101 yaşındaki Selvi Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, 'Ölmeden önce Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum' dedi.

101 yaşındaki Selvi Akçay: Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum

Bursa'da Anneler Günü nedeniyle İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün ziyaret ettiği 101 yaşındaki Selvi Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, 'Ölmeden önce Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorum' dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçedeki 100 yaşını aşmış 8 kadını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Görücü, kadınlara Türk bayrağı ve adlarına dikilen fidanların sertifikalarını teslim etti. Ziyarette konuşan 101 yaşındaki Selvi Akçay, 'Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. 5 vakit namazda da dua ediyorum. Kendisini ölmeden önce görmek istiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Allah ondan razı olsun' dedi.

Kaynak: DHA