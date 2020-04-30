101 yaşında korona virüsü yendi
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101 yaşında korona virüsü yendi

101 yaşında korona virüsü yendi
30.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:24

101 yaşında korona virüsü yendi Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki Ömer Dinler, korona virüsü yenerek taburcu oldu Ömer Dinler, hastane çıkışı sağlık çalışanlarına dua etti Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki Ömer Dinler korona virüsü yenerek taburcu oldu.

101 yaşında korona virüsü yendi

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki Ömer Dinler, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Ömer Dinler, hastane çıkışı sağlık çalışanlarına dua etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki Ömer Dinler korona virüsü yenerek taburcu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 101 yaşındaki Ömer Dinler, 19 Nisan'da korona virüse yakalandığı belirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Virüsü 10 günde yenmeyi başaran Dinler, 29 Nisan'da sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu. Korona virüsü yenen Ömer Dinler, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına, "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler peygambere komşu olacaksınız" diye dua etti.

Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balonlarla, alkışlarla ve şarkılarla karşılandı. Ömer amcayı kapıda karşılayan kuruluş çalışanları, gitar eşliğinde "Bir Şarkısın Sen" şarkısını hep birlikte söyledi. Yaşlı amca da mutluluğunu, "Sizler peygambere komşu olacaksınız vazifeniz hayırlı olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin" sözleriyle ifade etti.

Çalışanlar da "Allah sana uzun ömür versin" duasıyla ve ikinci bahar şarkısını söyleyerek Ömer amcayı 14 gün izole olacağı eve uğurladı.

Ömer amca 14 gün izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek.

Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise, "Ömer amcamız şifa ile taburcu oldu ve çok mutluyuz. Biz korona virüs nedeniyle alınan bütün tedbirleri yatılı kuruluşlarımızda uyguladık. Ayrıca huzur evlerimizdeki personellerimiz giriş çıkışlarında testlerimizi de uygulayıp bütün huzurevlerimizi de tarama işlemi yaptık. Ömer amcamızı sosyal izole süreci nedeniyle 14 gün karantinaya aldık" dedi.

101 yaşında korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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