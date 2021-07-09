101 kiloluk "minik" pehlivan Kırkpınar'da rakiplerine gözdağı verdi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa kayıt yaptıran 13 yaşında, 101 kilo ağırlığındaki Arda Övünç, kilo dezavantajına rağmen boyunun küçük olması nedeniyle rakiplerini yeneceğini düşünüyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk defa kayıt yaptıran 13 yaşında, 101 kilo ağırlığındaki Arda Övünç, kilo dezavantajına rağmen boyunun küçük olması nedeniyle rakiplerini yeneceğini düşünüyor.

Minik pehlivan Arda, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Övünç, AA muhabirine, eskiden televizyondan izlediği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kayıt yaptırdığı tozkoparan boyunda kendisinden kilolu güreşçinin bulunmadığını vurgulayan Arda, bu durumun kendisi için hem avantaj hem de dezavantaj olduğunu ifade etti.

Kırkpınar'da birinci olabilmek için çayıra çıkacağını anlatan Arda,"Kırkpınar'da kazanabileceğimi düşünüyorum. İlk kez Kırkpınar'a çıkacağım. Kendime ve arkadaşıma başarılar diliyorum. Kilomun fazla olması fazla bir avantaj değil de boyumun küçük olması bir avantaj. Hızlı rakiplerim olacak. Ayaklara saldıracağım. Üstten saldırırsam beni kesinlikle yenerler. İddialıyım kazanacağıma, inanıyorum." dedi.

"Evde kaldığı sürede 22 kilo aldı"

Övünç'ün antrenörü Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise son yağlı güreş antrenmanını tamamladıklarını söyledi.

Arda Övünç'ün fazla kilosuna rağmen çok azimli ve istekli bir sporcu olduğunun altını çizen Delen "Arda iki yıldır antrenmanlara geliyor. Aslında güreşe çok uzak bir sporcu değil. Minderde Edirne'ye madalya getirmiş biri. Ama Arda resmen pandemi mağduru oldu. Evde kaldığı sürede 22 kilo aldı. Aslında tam olarak hazır değil. Kırkpınar'ı çok istediği için güreşmesine engel olmadık. Yaşı küçük ve yağlı güreşi seviyor." diye konuştu.

Delen, normalde teşvik-1 de güreşmesi gereken Arda'nın fazla kilosu nedeniyle tozkoparan boyunda çayıra çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin