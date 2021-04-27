Samsun Büyükşehir Belediyesi 101 çocuğa Samsunspor forması dağıttı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 101 çocuğa Samsunspor forması dağıttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 101 çocuğa Samsunspor forması dağıttı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı münasebetiyle 101 çocuğa, sosyal medyadan yaptığı çekilişle Yılport Samsunspor forması hediye etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı münasebetiyle 101 çocuğa, sosyal medyadan yaptığı çekilişle Yılport Samsunspor forması hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 101 çocuğa hediye edilecek Yılport Samsunspor forması için çekiliş düzenlediği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin twitter hesabı üzerinden gerçekleşen çekilişin 879 retweet, 936 beğeni ve 2 bin 450 yorum aldığı ifade edilen açıklamada, sonuçları sosyal medyadan açıklanan çekilişte kazanan 101 kişiye formalarının kargo ile ulaştırıldığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Yılport Samsunspor'a başarılar dileyerek, "Çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz çekilişte kazananları tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız kazananlarla tek tek iletişime geçiyor. İstedikleri forma ve bedenleri belirleyip kendilerine kargo ile teslim ediyoruz. Şehrimizin takımı Yılport Samsunspor'un her zaman yanındayız. Süper Lig yolunda takımımıza başarılar diliyoruz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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