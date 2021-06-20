100Thieves ve TSM zirvede: LCS Yaz Mevsimi 3.hafta 2.gün sonuçları
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100Thieves ve TSM zirvede: LCS Yaz Mevsimi 3.hafta 2.gün sonuçları

100Thieves ve TSM zirvede: LCS Yaz Mevsimi 3.hafta 2.gün sonuçları
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz Closer'a yarın Team Liquid karşısında başarılar diliyoruz

LCS 2021 Yaz Mevsimi heyecanı ara vermeden devam ediyor. Bu sabah oynanan karşılaşmalar sonucunda 6G2M durumunda olan temsilcimiz Closer'ın ekibi 100Thieves ve TSM zirveyi paylaşıyor. Cloud9 üçüncü haftaya beklenenin çok altında başladı. Evil Geniuses karşısında alınan mağlubiyetin ardından bugün de Immortals'dan darbe yediler.

Ligin orta sıra takımları arasında müthiş rekabet sürüyor. Şuanda Dignitas, Evil Geniuses, FlyQuest, Counter Logic Gaming ve Golden Guardians 3G3M durumunda. Hemen üstlerinde 4 galibiyet ile Cloud9 ve Immortals bulunurken zirvenin hemen altında 5 galibiyet ile Team Liquid rakiplerinin hata yapmasını bekliyor. LCS 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta ikinci gün sonuçları:

Immortals  1 — 0  Cloud9

Counter Logic Gaming  1 — 0  Evil Geniuses

TSM  1 — 0  Dignitas

Fly Quest  0 — 1  100Thieves

Team Liquid  1 — 0  Golden Guardians

Üçüncü hafta karşılaşmaları yarın oynanacak beş maç ile tamamlanacak. Bugün oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte kalan takvim:

23: 00  CLG vs Dignitas

00: 00  Team Liquid vs 100Thieves

01: 00  TSM vs Cloud9

02: 00  Immortals vs Fly Quest

03: 00  Evil Geniuses vs Golden Guardians

Kaynak: Playerbros

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