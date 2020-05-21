'1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı
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'1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı

KARAMAN'da jandarmaya geçici kimlik belgesi gösterip Suriyeli olduğunu öne süren kişinin cezaevi firarisi Samet Ö. (32) olduğu belirlendi.

'1001 surat' lakaplı cezaevi firarisi yakalandı
21.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:18

KARAMAN'da jandarmaya geçici kimlik belgesi gösterip Suriyeli olduğunu öne süren kişinin cezaevi firarisi Samet Ö. (32) olduğu belirlendi. '1001 surat' lakabıyla tanınan Samet Ö. hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam Karaman- Konya karayolunda yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü, Suriye uyruklu olduğu belirtip, geçici kimlik belgesi gösterdi. Şüphelenen jandarma, yaptığı incelemeyle geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, parmak izi incelemesiyle Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı.

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Samet Ö.'nin sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' lakabıyla tanındığı, 'kasten adam öldürme' ve 'göçmek kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Samet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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