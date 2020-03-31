1000 TL yardım hangi tarihlerde ödenecek? Aile Bakanlığı yardımı ne zaman ödenecek? Bin TL yardım hangi durumda olanlara verilecek? Yardım ödemesi! Aile Bakanlığı tarafından yardıma ihtiyacı olan ailelere koronavirüs kapsamında ödenecek yardımların tarihleri belli oldu. Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak? Hangi durumda olanlara ödeme yapılacak? Detaylar haberimizde.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'nin hesaplara geçme tarihi belli oldu. Doğum yılının son rakamı; 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde, 3 ve 8 olanlar 4'ünde, 4 ve 9 olanlar 5'inde ödemeleri alabilecek.

BAŞVURU OLMAKSIZIN HANGİ DURUMDA OLANLARA YARDIM YAPILACAK?

Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

BİN TL'LİK DESTEK HANGİ TARİHLERDE ÖDENECEK?

Doğum yılının son rakamı;

0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor."