1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama: e-Devlet pandemi yardımı başvurusu
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1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama: e-Devlet pandemi yardımı başvurusu

25.09.2020 07:30 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:33
1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama: e-Devlet pandemi yardımı başvurusu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1000 TL pandemi sosyal yardımı yapıyor. 1. ve 2. fazın ardından 3. faz başvuruları devam eden pandemi sosyal destek süreci için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. 1000 TL sosyal destek başvuru şartları neler?

Bakanlık, pandemi nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara 1000 TL sosyal destek sağlamaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden pandemi yardımı başvurusu yapan vatandaşlar, yine e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama ekranından sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar neticesinde, 1000 TL sosyal yardım başvurusu yapmak isyenler, başvuru nasıl yapılır merak ediyor.

E-Devlet üzerinden 3. faz başvuruları süren desteğe başvurular:

TC kimlik numarasının son hanesine göre,

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvuru yapılabilir. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI...

1000 TL SOSYAL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI...

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