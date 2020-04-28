1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal destek başvuru şartları neler? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İlk etapta 2.1 milyon aileye sonrasında da 2.3 milyon aileye 1000 TL pandemi sosyal yardımı yapıldı. Peki, kimler sosyal yardım alamaz? Sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Pandemi sosyal destek alma şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1000 TL sosyal yardımın kapsamı genişletilerek birinci ve ikinci fazda yardım almayanlar da dahil edildi. TC kimlik numarasının son rakamına göre başvuruların alındığı Pandemi Sosyal Destek başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL SOSYAL YARDIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir ve ikinci fazın ardından üçüncü etapta 1000 TL Pandemi Sosyal Destek programından faydalanmak için başvuran vatadaşın beklediği sonuçlar henüz açıklanmadı. Sosyal yardım sonuçları e-devlet üzerinden açıklanacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi destek programı kapsamında birincide 2.1 milyon aileye sonrasında da 2.3 milyon aileye yardım sağlamıştı. Üçüncü etap sosyal yardım başvuruları da kısa süre önce başladı.

Başvurular, e-devlet üzerinden yapılacak. Hane bazlı dikkate alınacak başvurular, TC kimlik numarasının son raamına göre yapıalcabilecek. Başvuru tarihleri TC kimlik numarasının son rakamına göre şöyle olacak:

0 - Pazartesi

2 - Salı

4 - Çarşamba

6 - Perşembe

8 - Cuma

- Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilecek.

KİMLER SOSYAL YARDIM ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pandemi Sosyal Destek başvurusuna dair ayrıntıları açıkladı. Buna göre;

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar, Bakanlığın destek programından yararlanamayacak.