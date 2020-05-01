1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler sosyal yardım alabilir?

Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında binlerce aileye yardım sağlandı. 1. ve 2. fazın ardından 3. faz için sosyal yardım başvuruları devam ederken, 1000 TL sosyal yardım sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. İşte, e-devlet sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama...

Pandemi sosyal destek başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 1000 TL Pandemi Sosyal Destek yardımı sürüyor. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan veya yardıma ihtiyacı olan binlerce vatandaşa sunulan 1000 TL sosyal yardımdan kimler faydalanamaz?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Birinci ve ikinci etapta yapılan 1000 TL sosyal yardımın kapsamı genişletildi. Böylelikle daha önce Pandemi Sosyal Destek yardımından faydalananlar dışında belirtilen şartları bulunduranlar sosyal yardım alabilecek. Vatandaşların bekledii 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları henüz belli olmadı, e-devlet üzerinden açıklanacak sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal yardıma başvuranların, hanesinde belirtilen kapsamlarda olan birinin bulunması durumunda başvurular değerlendirilmeyecek:

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresiyle girişin ardından https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/ sayfasındaki istenilen bilgiler doldurularak başvuru yapılabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SORGULAMA

1000 TL Pandemi Sosyal Yardım ön başvurusu ardından, yardım alacaklar e-devlet sisteminden açıklanacak. Henüz belli olmayan sosyal yardım başvuru sonuçları e-devlet, ''Başvurular Listesi'' ekranından takip edilebilecek.