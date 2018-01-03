Sivas'ta, "1000 Temel Eser" projesi kapsamında çıkarılan "Suşehri" kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.



Sivas Şemsi Sivasi Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Davut Gül, Sivas'ın en büyük sermayesi ve şansının beşeri sermayesi olduğunu belirtti.



Çok az kuruma, nasip olabilecek bir yayın kuruluna sahip olduklarını aktaran Gül, "Yayın kurulumuzun uyumlu çalışmasıyla bizim beşeri sermayemizden yazan, düşünen kişilerin kitaplarını basıyor ve kamuoyuna tanıtıyoruz. Suşehri kitabı ilçeyi tarihi, coğrafyası ve folkloruyla tanıtıyor. Bin yıl sonra ilçedeki yapılar belki ayakta kalmayacak ama bin yıl sonra bu kitap kaynak olarak yeni gelen nesillere okutulacak ve anlatılacaktır. Tarihe not düşmek adına bu tür çalışmalar gereklidir." ifadelerini kullandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de kitabın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayına hazırlandığını ve Valiliğin desteğiyle bastırıldığını söyledi.



Kitabın İlyas Ege tarafından kaleme alındığını, 6 bölüm ve 360 sayfadan oluştuğunu bildiren Pürlü, kitapta ilçeye ait 58 fotoğrafın yer aldığını belirtti.



Pürlü, kitabın Sivas'ın kültür hayatına önemli katkı sunacağına işaret ederek, "Suşehri ilçesinin tarih ve folkloru gün ışığına çıkarılmıştır. Suşehri'ni araştıracak olanlar artık çok önemli bir kaynak esere kavuşmuşlardır. Bin tane bastırılan kitap, üniversitelerin merkez kütüphanelerine, Türkiye genelindeki tüm il halk kütüphanelerine, ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır." diye konuştu.



Tanıtım toplantısına, Suşehri kitabının yazarı İlyas Ege, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı katıldı.