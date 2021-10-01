1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu

ANTALYA (DHA) - PANDEMİ sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre oluşturmak isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma içerisinde bin solucanın olduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı. İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu kişi evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak üretmeye başladı.

"Solucanların vücutlarının üzerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan sölom sıvısı, evsel atıkların koku ve sineklenme yapmasını engeller. Ayrıca solucanların yaşam alanı devamlı büyüyen ekosistemdir ve hiçbir zaman dışarıdan ek ürün almaya ihtiyaç duymaz. Ünite içerisinde üreyen solucanları isteyenler, organik gübre üretmeye meraklı kişilere verebilir. Birçok kişi evinde solucan gübresi ya da solucan üretip satıyor. Çoğu da organik gübre üretimi ve evsel atıkların doğaya kazandırılması için bu cihazları kullanıyor. Solucan gübresi üreten geri dönüşüm kutusu 1000 liradan satılıyor. İş yerleri ve fabrikalarda kullanım için daha büyük cihazlar da bulunuyor. Geri dönüşüm kutularına ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.