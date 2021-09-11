1000 şehirde 1000 su kuyusu açılıyor

Bugüne kadar 348 kuyunun açılışını gerçekleştiren dernek projenin tamamı olan 1000 su kuyusu açılışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla start verilen projede şehitlerimizin anısına hazırlanan kuyu görselleri ve plaketleri için İzmir Valiliği'nde tören düzenlendi.

Aralarında Fethi Sekin'in eşinin de bulunduğu 15 şehit ailesine Afrika ülkelerinde açılan kuyuların resimlerinin bulunduğu hatıra kataloğu ve plaketler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarafından takdim edildi.

Törene Deniz Feneri Genel Başkan'ı Av.Mehmet Cengiz katılırken konuşmalar esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit yakınları evlatlarının ve eşlerinin isimlerini binlerce kilometre uzakta suya hasret yüreklerin dualarında olmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

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