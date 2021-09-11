1000 şehirde 1000 su kuyusu açılıyor - Haberler
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1000 şehirde 1000 su kuyusu açılıyor

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1000 şehirde 1000 su kuyusu açılıyor

Deniz Feneri Derneği, vatan güvenliği için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerin isimlerini binlerce kilometre uzakta açılan su kuyularına veriyor. Susuzluk çeken Afrikalı Müslümanlara su kuyuları açarak, şehitlere ve onların ailelerine olan vefa borcunu ödemek ve dualara vesile olmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" adı verilen proje uygulanmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 348 kuyunun açılışını gerçekleştiren dernek projenin tamamı olan 1000 su kuyusu açılışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla start verilen projede şehitlerimizin anısına hazırlanan kuyu görselleri ve plaketleri için İzmir Valiliği'nde tören düzenlendi.

1000 şehirde 1000 su kuyusu açılıyor

Aralarında Fethi Sekin'in eşinin de bulunduğu 15 şehit ailesine Afrika ülkelerinde açılan kuyuların resimlerinin bulunduğu hatıra kataloğu ve plaketler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarafından takdim edildi.

Törene Deniz Feneri Genel Başkan'ı Av.Mehmet Cengiz katılırken konuşmalar esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

1000 şehirde 1000 su kuyusu açılıyor

Şehit yakınları evlatlarının ve eşlerinin isimlerini binlerce kilometre uzakta suya hasret yüreklerin dualarında olmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

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