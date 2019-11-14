14.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:13

Tarihteki ilk milli maç, üzerine 998 maç daha, bir Dünya Kupası, atılan 2188 gol... Futbolun beşiği İngiltere’nin milli takımı, bu akşam Karadağ karşısında tarihindeki 1000. maça çıkıyor. “Three Lions” bunu tarihte başaran ilk milli takım olacak. İngilizler geride kalan 999 maçın 568’ini kazandı, 190’ını kaybetti. 241 mücadele ise berabere sonuçlandı.

İlk milli maç

Tarihteki ilk milli maç, doğal olarak futbolun doğduğu coğrafyadaki iki ülke arasında oynandı. İngiltere’nin o maçtaki rakibi, şu ana dek en fazla karşılaştığı ülke olan İskoçya’ydı.

En fazla rakip olan ülkeler

İngiltere’nin geride kalan 999 maçta en çok kez karşılaştığı ülke, ezeli rakipleri İskoçya. İki ülke arasında, 30 Kasım 1872’de oynanan ilk milli maçın ardından İngiltere ile İskoçya arasında 113 karşılaşma daha oynandı.

İskoçya’nın ardından İngiltere ile en fazla karşılaşan ülke, 102 defa ile Galler. Galler’in ardından 61 maçla Kuzey/Güney İrlanda geliyor. Kıta Avrupası’ndan İngilizlere en fazla rakip olan ülke ise 31 maçla Fransa.

En çok oynayan ve en çok gol atan

İngiltere Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu, kaleci Peter Shilton. Shilton 1970 ile 1990 arası tam 125 defa milil oldu.

Shilton’u 120 defa ile Wayne Rooney takip ediyor. Rooney’nin arkasında 115 maçla David Backham, 114 maçla Steven Gerrard var.

Gollere baktığımızda, zirvede bu formayı 120 kez giyen Rooney var. 34 yaşındaki futbolcu, 120 maçta tam 53 gol attı.

Rooney’yi 49 golle Bobby Charlton, 48 golle Gary Lineker takip ediyor.

En fazla teknik direktörlük yapanlar

İngiltere Milli Takımı’na seçilecek oyuncular, 1872’den 1946’ya dek Futbol Federasyonu (FA) tarafından seçiliyordu. Bu uygulama, 1946’da Walter Winterbottom’ın takımın başına geçirilmesiyle değişti. Winterbottom, aynı zamanda şu ana dek milli takımın başında en uzun süre görev yapan ve en çok maça çıkan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor. 1946 ile 1962 arasında görevde kalan futbol adamı, bu süreçte tam 139 maça çıktı.

İngilizlerin şu anki teknik direktörü Gary Southgate, 2016’dan beri görev yapıyor ve yaklaşık üç yıllık sürede 39 milli maçta takımının başındaydı. Bu akşam söz konusu tecrübeyi 40. kez yaşayacak Southgate, şimdiden İngiltere Milli Takımı’nın başında en fazla maça çıkan 8. antenör olmuş durumda.

1000. maç

İngiltere, tarihinin 1000. maçında bu akşam Karadağ’ı ağırlayacak. Euro 2020 Elemeleri A Grubu’ndaki yedinci maçına çıkacak İngilizler, beraberlik durumunda dahi Euro 2020 bileti almayı garantileyecek.

Karadağ ile gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaşan İngiltere, maçı 5-1 kazanmıştı.

İngilizler grupta şu ana dek altı maça çıktı ve bu maçların beşini kazanıp birini kaybetti. Gruptaki tek yenilgi, 2-1’lik skorla Çekya deplasmanında geldi.

İngiltere, gruptaki son maçına, pazar günü Kosova deplasmanında çıkacak.

Kaynak: The Times