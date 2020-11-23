1000 kişi ve 200 araçtan oluşan saha ekipleri teyakkuzda
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1000 kişi ve 200 araçtan oluşan saha ekipleri teyakkuzda

23.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:36
1000 kişi ve 200 araçtan oluşan saha ekipleri teyakkuzda

Ağır kış şartlarının meydana getirebileceği elektrik kesintileri için YEDAŞ ekipleri adeta teyakkuza geçti.

Ağır kış şartlarının meydana getirebileceği elektrik kesintileri için YEDAŞ ekipleri adeta teyakkuza geçti. Hizmet bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kış şartlarında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamak için çalışmalar yürütülüyor.

Deneyimli kadrosu ile hava şartlarından kaynaklanabilecek arızalara karşı gerekli önlemleri alan YEDAŞ, 1000 kişi ve 200 araçtan oluşan saha ekipleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde arıza önleyici bakım çalışmalarına devam ediyor. 40 bin km2 alanda hat kontrollerini yaparak, bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. YEDAŞ, ileri teknoloji alt yapısını da kullanarak hazırlıklarını hızla tamamladı. SCADA sistemleri sayesinde tüm şebekeyi uzaktan izleyerek elektrik kesinti sürelerini minimuma indiriyor.

Sahada çalışmalar 7/24 sürüyor

YEDAŞ sorumluluk alanında bulunan 5 ilde Ekim ayı sonu itibarıyla 6654 kilometre uzunluğunda havai hat, 3372 adet dağıtım trafosu ve 1025 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Havai hat bakımları kapsamında arızaların önüne geçmek adına direklere kuş konmaz montajı, jumpere, iletkenlerde ise 5 bin metreyi bulan izolasyon malzemesi kullandı. Böylelikle dış etkenlerden kaynaklı arızaların asgari düzeye indirilmesi planlandı. Özellikle bol yağış alan bölgelerde hizmet vermeleri sebebiyle, dağıtım merkezlerini kötü hava şartlarından koruyarak arızaları önlemek amacıyla 80 dağıtım merkezinde inşaat güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bora: "Kesintisiz hizmet için çalışıyoruz"

Ağır kış şartları hakkında değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel müdürü Hasan Yasir Bora, "Pandemi sürecinin etkisiyle elektrik tüketimi arttı. Teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta pek çok iş, elektrikli araç gereçler yardımıyla yapılıyor. Bu nedenle hayatımızın normal akışında devam etmesi için elektrik büyük önem taşıyor. İnsan odaklı çalışmalar yürüten, müşteri memnuniyetini önemseyen şirketimiz, elektriğin yaşamsal değerini de dikkate alarak tüketicilerinin kış mevsimini daha konforlu ve aydınlık geçirmesini hedefliyor" dedi. - SAMSUN

1000 kişi ve 200 araçtan oluşan saha ekipleri teyakkuzda
1000 kişi ve 200 araçtan oluşan saha ekipleri teyakkuzda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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