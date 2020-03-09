1000 kadın 'Biz buradayız' dedi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi - Haber
Seyhan Belediyesi, Kent Konseyi, Seyhan, Güncel

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

1000 kadın 'Biz buradayız' dediSEYHAN Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '1000 Kadın Korosu' konseri düzenledi.

09.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:57
1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

SEYHAN Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '1000 Kadın Korosu' konseri düzenledi. Eşitsizliğe, şiddete, kadın cinayetlerine, istismara, ayrımcılığa dikkat çekmek için düzenlenen konserde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısı kadında olmalıdır" diyerek kadının toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan amfide gerçekleşen konsere, başta her meslekten kadınlar ile ev hanımları, kadın milletvekilleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kadın muhtarlar olmak üzere, ekonomik, sosyal, siyasi veya kültürel bir şart olmadan sesini yükseltmek isteyen kadınlar katıldı.

"DÜNYANIN YARISI KADINSA GÜCÜN YARISI ONDA OLMALIDIR"

1000 Kadın Korosu konseri öncesi konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye olarak kadınlara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine yönelik her türlü çalışmanın yanında olduklarını belirtti. Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısının kadında olması gerektiğini vurgu yapan Akay, "Geleneklerimizde ve inançlarımızda zaten kadın bizim her şeyimiz. Kurtuluş savaşı sonrası Cumhuriyetin oluşumunda yine kadına verilen önemi düşündüğümüzde bunu açıkça görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre, Fransa gibi Avrupa'nın en önemli ülkelerinden çok daha önce kadına seçme seçilme hakkını vermişti. Mustafa Kemal Atatürk, Kadına verilen seçme ve seçilme hakkının kadınlar tarafından fazlasıyla hak edildiğini ifade etmişti. Kadınlar Kurtuluş savaşı boyunca hem erkeği ile birlikte savaştı hem de Anadolunun bütün ekonomik güçlerini elinde tuttu. Kurtuluş savaşı kadınların desteğiyle kazanıldı" diye konuştu

4 ŞARKILIK 'KADIN' TEMALI KONSERE BÜYÜK İLGİ

Konuşmanın ardından Seyhan Belediyesi Meclis üyesi ve Müzik öğretmeni Filiz Bahadırlı şefliğinde kadınlardan oluşan 1000 Kadın Korosu, 'Kadın' temalı şarkı söyledi. Yoğun katılımla gerçekleşen farkındalık konseri 'Memleketim' şarkısıyla sona erdi. 4 şarkılık etkinliğin ardından yapılması planlanan konser geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan askerler nedeniyle iptal edildi.

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haber
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Hadise Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Burak Yılmaz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:04:01. #1.14#