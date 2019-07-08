1000'den Fazla Android Uygulaması, Kullanıcı Verilerini İzinsiz Olarak Topluyor

Bir uygulamayı telefonunuza indirirken, uygulamanın sizden istediği izinleri verirken 'veri erişimi' isteğini reddettiğiniz zaman verilerinizin korunduğunu düşünebilirsiniz ancak yeni çıkan bir rapor bu durumun böyle olmadığını bizlere gösteriyor. Araştırmalar, uygulamaların kullanıcı tarafından belirlenen kısıtlamaları atlayabildiğini gösteriyor.

Binden fazla uygulamanın bulunduğu bu listede, Shutterfly ve Baidu gibi popüler uygulamalar da bulunuyor. Baidu, harita hizmeti ile veri topluyor, bu da Baidu'nun harita servisini kullanan bazı uygulamaların da verilerinizi topladığını işaret ediyor. Samsung Health ve Samsung Internet uygulamaları da Baidu'nun harita verilerini kullanıyor. Shutterfly, kendi adına yapılan bu suçlamaları reddediyor. Şirket, CNET ile yaptığı bir konuşmada "Birçok fotoğraf uygulaması gibi Shutterfly da verileri kullanıcı deneyimini geliştirmek için Android geliştirici anlaşmasına uygun bir şekilde, gizlilik politikasına uyarak kullanır" dedi.

Bazı uygulamalar, verilere sahip olabilmek için diğerlerinden daha kötü yöntemler kullandı. Örneğin, test edilen uygulamaların yaklaşık 13 tanesi, telefonunuzun içindeki diğer uygulamalardan bilgi araklamak için uğraşıyor. 17 milyondan fazla indirilen bu programlar, korunmayan dosyalarınıza sahip olabilir ve bu büyük bir tehdit demek.