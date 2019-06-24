1000 Beygirlik Gücüyle Dikkatleri Üzerine Çeken Elektrikli Süper Araba: Drako GTE

Drako GTE, üreticisi Drako Motors'un da devamlı tekrar ettiği gibi hem çok güçlü hem de inanılmaz derecede lüks bir elektrikli otomobil. Şirketin söylediklerine göre araç 4 yolcu taşıyabilecek.

Aracın güç kısmında Drako Motors, süper arabasının 1.200 beygir ve 8.800 Nm tork ürettiğini ve aracın 332 km/saat hıza ulaştığını belirtiyor. Şunu söylemekte fayda var; şirketin bahsettiği tork, genellikle ölçülen tork değil, yalnızca tekerlek torku. Tekerlek torkunun aktarma organlarının yol üzerinde ürettiği total torkla eşit olmadığını belirtelim.

2015'te bir prototiple gelişimine başlayan Drako GTE'nin Nürburgring pistinde 7: 49'luk tur zamanı da mevcut ancak araç ile ilgili şimdilik başka herhangi bir bilgi yok. Yayınlanan videoda aracın yalnızca ön kısmının bir tarafı kısa bir şekilde gösterildi. Araç ile ilgili başka bilgileri almamız için, 16 Ağustos'a kadar beklememiz gerekecek.