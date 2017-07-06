100 Yıllık Yöntemi Değiştiren Buluşuna Yatırımcı Arıyor
Dünyanın en büyük medikal firmalarından biri olan Amerikan Medtronic'te çalışan Türk bilim adamı Karamanoğlu, tıpta çığır açacak solunum pili için Türkiye'de yatırımcı arıyor.
Dünyanın en büyük medikal firmalarından biri olan Amerikan Medtronic'te çalışan Türk bilim adamı Karamanoğlu, tıpta çığır açacak solunum pili için Türkiye'de yatırımcı arıyor. Geliştirilen sistemle yoğun bakımda boğaz delinerek alınan nefes, omuzdan yerleştirilen kataterle gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Dunya.com