"100 yıllık umut" gençlere ışık olmaya devam ediyor

İZMİR (Habermetre) - Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, Cumhuriyet kuşağının yaşayan en önemli hocalarından Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın 100. yaşını "100 Yıllık Umut" başlıklı panelle kutladı. Panele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, "Hocaların hocası Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Cumhuriyet devrimlerinin gücüyle her kesime ışık vermeye devam edecektir. Onun gelecek günlerin güzel olacağına dair 100 yıllık umudunu paylaşıyor ve verdiği pozitif mesajlardan ilham alıyoruz" dedi.

Bu yıl 100. yaşını kutlayan Türkiye'nin ilk kadın siyaset bilimcisi, gazeteci, yazar ve akademisyenlerinden Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın öncülüğünü yaptığı alanlar "100 Yıllık Umut" başlıklı panelde ele alındı. Panel, Abadan Unat'ın İzmir Kız Lisesi 1940 mezunu olması nedeniyle İzmir Kız Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Moderatörlüğünü Seniye Nazik Işık'ın yaptığı panele Prof. Dr. Eser Köker, Prof. Dr. Burak Özçetin ve Fulya Canşen konuşmacı olarak katıldı.

Örnek bir insan

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın ülkenin son yüz yılına tanıklık etmiş çok değerli bir hoca olduğunu belirterek, "Hocamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyerek yaşamını toplum yararına adamış, gençlere ışık olmuş, dünya çapında bir akademisyen, çok değerli bir siyaset bilimci, gazeteci, yazar, mücadele ve başarı yüklü hikayesiyle dünyaya örnek bir kadın, sevgi dolu bir eş ve bir anne. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın gelecek günlerin güzel olacağına dair dile getirdiği 100 yıllık umudunu paylaşıyoruz. Topluma çeşitli vesilelerle vermiş olduğu pozitif mesajlarından ilham alıyoruz. Kendisi Cumhuriyet devrimlerinin gücüyle her kesime ışık vermeye devam edecektir. Bu etkinliği düzenleyen Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'ne, paydaşlarına ve katılımcılarına teşekkür ediyorum" dedi.

Film gösterildi

İzmir Kız Lisesi Müdürü Suna Yoldaş Santepe, Mülkiye Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Nazlı Kayı açılışta kısa bir konuşma yaptı. İzmir Kız Lisesi öğrencilerinin de ilgi gösterdiği etkinlikte, bu yıl 100. yaşını karşılayan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın yaşamından kesitler sunan film de gösterildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet