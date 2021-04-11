100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
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100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | 3. Sayfa

100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu Bursa'da yaklaşık 100 yıllık olduğu öğrenilen tarihi bina henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da yaklaşık 100 yıllık olduğu öğrenilen tarihi bina henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

Yangın, Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi kullanılmayan binadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede aleve dönerken, çıkan alev geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen bina küle dönerken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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