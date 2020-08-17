100 yıllık gelenek, kışlık salça hazırlığı başladı
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100 yıllık gelenek, kışlık salça hazırlığı başladı

Amasya'nın Yuvacık Köyünde kadınlar 100 yıldır gelenek olan kışlık salça hazırlığına başladı.

100 yıllık gelenek, kışlık salça hazırlığı başladı
17.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:27

Amasya'nın Yuvacık Köyünde kadınlar 100 yıldır gelenek olan kışlık salça hazırlığına başladı.

Yuvacık Köyünde kadınlar imece usulü kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası hazırlığına başladı. Büyük bir titizlikle domatesleri doğrayan kadınlar köyde yaklaşık 100 yıldır kendi salçalarını kendileri yapıyor.

Küçük küçük doğranan domatesler, odun ateşinde yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra tuzu atılıyor ve tuzu atıldıktan sonra yaklaşık 1 saat daha kaynatılan domatesler salça haline geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. 12 saat soğumaya bırakılan salça daha sonra kullanıma hazır hale geliyor.

Salça yapan Aysel Ortaköylü, "Bugün salçamızı yapıyoruz. Her sene olduğu gibi, Ağustos ayında kendi domatesimizi topluyoruz. 100 yıldır devam ettiriyoruz bu imece usulümüzü. Köylü kadınlarımızla birlikte salçamızı kendimiz yapıyoruz" dedi.

Hacer Sakar, "Biz salçamızı kendimiz yapıyoruz. Bir gelenek haline getirdik. İmece usulü domateslerimizi kendimiz toplayıp, kadınlarla birlikte salçamızı kendimiz yapıp, bu geleneği sürdürüyoruz. Kazanlarda pişirip, kışlık salçalarımızı yapmış oluyoruz" şekilde konuştu.

Bu geleneği sürdüreceklerini söyleyen Seniha,Aylak,"Köyümüzde 100 yıldır gelenek haline gelen salça yapımı yapılıyor. Bizde ebelerimizden, dedelerimizden gördük. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ağustos ayının ortasında domateslerimiz topluyoruz, eziyoruz, ondan sonra ocaklıyoruz. Ocakladıktan sonra tuzlayıp, kavurup, alıp, soğutup, bidonlarımıza koyuyoruz. Elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Kendi salçamızı kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

Kadınlar salça yapımına her sene ağustos ayının ortalarında başlıyor. 3 kilo domatesten yaklaşık 1 kilo salça çıkıyor" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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