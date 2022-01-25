100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı - Haberler
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100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı

100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da girdiği apartmandan 100 yıllık antika kapları çalan hırsız kameralara yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da girdiği apartmandan 100 yıllık antika kapları çalan hırsız kameralara yakalandı. Doldurduğu antika eşyaların bulunduğu çuvalı sırtlanan şüpheliyi polis ekipleri her yerde arıyor.

Olay, İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli şahıs apartmanın çatı katında bulunan 6 adet 100 yıllık bakır kapları çuvala doldurup çaldı. Bir süre sonra çatı katına koyduğu değerli eşyalarını bulamayan Nedim Metinbaş, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan hırsızı tespit eden Metinbaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı, yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı

100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı

100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı

100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı

100 yıllık antikaları çuvala koyup çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hamidiye, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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