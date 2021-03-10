TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nde konuştu Açıklaması

Bir evladın en zor görevi! Rasim Öztekin'i kızı babasına bu sözlerle veda etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Papa için bastırılan pullarla ilgili IKBY'ye çok sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli Şairimiz Mehmet Akif, Kuvayımilliye saflarında Anadolu insanını birlik ve beraberliğe, düşmana karşı harimiismetini korumaya, tam bağımsızlığa ulaşıncaya kadar savaşmaya davet etmiş ve bu davet millet nezdinde karşılık bulmuştur.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli Şairimiz Mehmet Akif, Kuvayımilliye saflarında Anadolu insanını birlik ve beraberliğe, düşmana karşı harimiismetini korumaya, tam bağımsızlığa ulaşıncaya kadar savaşmaya davet etmiş ve bu davet millet nezdinde karşılık bulmuştur." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Şeref Holünde gerçekleşen, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katıldı.

Şentop, program açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'in açılışının 100'üncü yılını; bu yıl da kurtuluş mücadelesinin ebedi ve edebi abidesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılını milletçe kutladıklarını anımsattı.

Milletin, Akif'e olan sonsuz sevgisinin temsilcileri olarak, Milli Şairi yad etmek için toplandıklarını vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisimizde bulunan tüm siyasi partilerin ortak kararıyla 2021 yılını 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan etmemize binaen milli iradenin temsil yeri olan Meclisimiz, aziz şairimize ahde vefasının bir gereği olarak, onu her yönüyle gelecek nesillere tanıtacak çalışmalar yapmayı planladı. Aziz Şair'in Türk milletinin gönlünde hak ettiği özel yeri göstermesi, milletimizin ona şükran duygularını ifade etmesi ve ahde vefasının nişanesi olması arzusuyla Mehmet Akif Külliyatı, kitapları, sergileri, belgeselleri ve filmleri hazırladık. Bugün de O'nun aziz hatırasını yaşatmak için büyük emeklerle hazırlanan 100. Yılında İstiklal Marşı Özel Sergisi'ni açmak için bir aradayız."

Şentop, sergide Mehmet Akif'in; ailesi, arkadaşları, milli mücadele dönemi ve Meclis fotoğrafları, kendi el yazısıyla İstiklal Marşı, el yapımı özel kağıtlara yazılmış İstiklal Marşları, TBMM Zabıt Ceridesi, milli mücadele dönemi kartpostalları, milli mücadele hitapları, İstiklal Marşı besteleri ve kapak çalışmaları, Birinci Meclis Albümü, Safahat'ın ilk basımı, Sıratı Müstakim ve Sebilürreşad yazıları gibi çok önemli objelerin yer aldığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, sergiye katılamayıp, istifade etmek isteyenler için Mehmet Akif ile ilgili başucu kitabı olabilecek nitelikte sergi içeriğini yansıtan bir katalog da hazırladıklarını kaydetti.

Konuşmasında Mehmet Akif'ten sözler aktaran Şentop, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, sadece İstiklal Marşı'nın şairi değil, aynı zamanda TBMM'de iki yıl Burdur mebusu olarak görev yaptığına dikkati çekti.

-"Milletimizi örgütleyerek yaptı"

Mehmet Akif'in verdiği mücadeleyi anlatan Şentop şöyle konuştu:

"Bu vazifesini Meclis binasından daha çok, verdiği vaazlarla minberden minbere koşarak Kuvayımilliye etrafında birlik ve beraberlik için milletimizi örgütleyerek yaptı. İstanbul Hükümeti lehine çıkarılan isyanların ve karışıklıkların bastırılmasında, halkın bu konuda ikna edilmesinde büyük çaba sarf ettiğini biliyoruz. Türk milleti o gün de bugün de Kur'an ahlakıyla mücehhez bu büyük evladına daima güvenebileceğini biliyordu.

Milli Şairimiz Mehmet Akif, Kuvayımilliye saflarında Anadolu insanını birlik ve beraberliğe, düşmana karşı harimiismetini korumaya, tam bağımsızlığa ulaşıncaya kadar savaşmaya davet etmiş ve bu davet millet nezdinde karşılık bulmuştur. Milli şairimiz yalnız hitabıyla değil kalemiyle de millet nezdinde etkili bir isimdi. Mehmet Akif kalemini, milletinin ve İslam ümmetinin dertlerine derman olabilmek için kullandı. 'Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek' diyerek sanatını halkın eğitilmesi için araç yaptı."

-"Gönüllerimizin en mutena yerinde taht kurmuştur"

Akif'in ahlak ve erdem timsali münevver ve mütefekkir şair olduğunu vurgulayan Şentop, "Hayatı zorluklar ve yokluklar içinde geçmesine rağmen, giyecek bir paltosu dahi yokken, Meclisten emekli maaşı bile almamış hatta İstiklal Marşı için verilen ödülü, şehit çocuklarına ve eşlerine meslek öğreten Darül Mesai'ye bağışlamış, vakarlı şahsiyetiyle gönüllerimizin en mutena yerinde taht kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Akif'in şiirlerine de yer veren Şentop, ölümünün 85. yılında milletçe Akif'i ve eserlerini daha iyi anlayabilme çabasının, milli şairi unutmadıklarının göstergesi olduğunu anlattı.

Şentop, Akif'in İstiklal Marşı'nın yazımı için açılan yarışmaya da 500 lira mükafat koyulduğu için katılmadığını hatırlatarak, Hamdullah Suphi'nin Mehmet Akif'e yazdığı mektubu okudu. Şentop, Hamdullah Suphi'nin, itinalı ve saygılı bir dille yazdığı mektup sonrasında Akif'i, İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna ettiğini dile getirdi. Şentop, İstiklal Marşı yazılması fikrini ortaya atması, yarışmanın açılmasını sağlaması ve Akif'in İstiklal Marşı'nı yazmasına vesile olması nedeniyle Hamdullah Suphi'yi hürmet ve muhabbetle andı.

-"Maneviyatımızın yükseltilmesi gerekiyordu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelesinin mehabetini yansıtacak derinliği haiz şiir ile hem milli asabiyenin uyandırılması hem de maneviyatımızın yükseltmesi gerekiyordu. Merhum Akif de onu yaptı. Hanımı ve çocukları Kastamonu'dayken Ankara'da, Tacettin Dergahı'nda hürriyet ve bağımsızlık bildirimiz olan İstiklal Marşı'mızı yazdı. Ancak 41 satırdan mürekkep şiiri hemen komisyona teslim etmedi. Önce 21 Şubat 1921'de Kastamonu'da çıkan Açıksöz Gazetesi'nde yayınlattı. Daha sonra Maarif Vekaletine ulaştırdı. Şiiri TBMM kürsüsünden ilk okuyan da Maarif Vekili Hamdullah Suphi oldu. Hamdullah Suphi, 1 Mart 1921'de Genel Kurulun huzurunda şiiri okurken her satırında tufan koptu. 41 dizenin okuması bitince milletvekillerinden Fazıl Paşa bir daha okunmasını istedi. Bir daha okundu. Sonra bir daha okundu. 12 Mart 1921 tarihli birleşim gündemi İstiklal Marşı Kanunu teklifiydi. Benzer yönde çok sayıda milletvekili teklif sundu. Teklifler birleştirildi ve oylamaya sunularak ittifakla kabul edildi. İstiklal Marşı, milli marşımız olarak kabul edildikten sonra da Hamdullah Suphi, bu sefer milli marşımız olarak kürsüden bir kez daha okudu. Bütün milletvekilleri 10 kıta 41 dizeden oluşan şiiri ayakta büyük bir coşkuyla dinledi."

-"İstiklal Marşı'nı yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceğiz"

İstiklal Marşı'nı anlamak ve anlatmanın boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Şentop, "Ezelden ebede akıp giden milli ve manevi varlığımızı, birikimimizi, zengin dil mirasımızı, on kıta ile adeta imbikten damıtarak milletimizin kimliğini inşa eden bu şaheseri tanımak aslında, kendimizi ve mensubu olduğumuz bu aziz milleti tanımak demektir." İfadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Marşı'nı, ülkenin her okulunda, her resmi töreninde, bütün milli müsabakalarda bu milletin genci yaşlısı, kadını erkeğiyle hep birlikte yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Serginin hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür eden TBMM Başkanı Şentop, Miraç Kandili'ni de tebrik etti.

Konuşmaların ardından Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerle sergiyi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı