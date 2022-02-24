"100. Yılında Gençlik Perspektifi" Programına MAÜ Ev Sahipliği Yaptı

ARTUKLU, MARDİN (Bültenler) - İkinci kez düzenlenen "100. Yılında Gençlik Perspektifi" programı Mardin Artuklu Üniversitesi'ninev sahipliğinde düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen programa; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Ayşe Türkmenoğlu, 24. Dönem Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GENCKONFED Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı Genel Başkanı Mehmet Sercan Öğe akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış Konuşmalarını yapan Mardin Artuklu ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Bizler Üniversite olarak biryandan Alparslan'a ve biryandan daSelahattin Eyyubi'yi kendimize metafor olarak kullanıyoruz. Türkün, Kürdün ve Arabınbirlikte uyum içerisinde yaşadığı bir dünyanın hayalini kuruyor sadece hayal kurmanın dışında Türkçenin, Kürtçenin, Arapçanın eğitimlerini Üniversitemizde vererek aslında somut adımlar da atıyoruz. Bizde kendimizi değerlendirirken kalbi selim, aklı selim ve zevki selim bir gençlik yetiştirmek peşinde koşan bir üniversite olarak görüyoruz. Bugün bu buluşmayı aslında karşılıklı olarak aynı fikir, düşünce ve duyguları paylaşan sivil toplum kuruluşları ve üniversitemizin karşılaşması olarak değerlendiriyoruz."şeklinde konuştu.

GENCKONFED olarak kalbinde milli ve manevi değerlerimizi, aklında ilim ve hikmeti barındıran,sadece kendi ülkesi içindeğilbütün dünyanın daha yaşanabilir olması için çalışan bir gençlik hayali ile yola çıktıklarını belirterek konuşmalarına başlayan GENCKONFED Başkanı Bilal Okudan,geçmiş ile geleceği kucaklayan vemilli kültürümüzü kıyamete kadar taşıyacak bir gençlik yetiştirmeye gayret ettiklerini belirterek, gençlerimizle her daim beraber olacaklarını ifade etti.

'Gençler bizim geleceğimizdir' şiarıyla GENÇAĞ'ın temelini attıklarını belirten Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı Genel Başkanı Mehmet Sercan Öğe, Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, ideoloji ayrımı gözetmeksizin her gencimizi kucaklayarak bu yola çıktıklarını ve gençlerin gösterdiği yoğun ilgi, gayret ve çaba ile 19 ilimizde temsilcilik kurduklarını ifade etti.

Katılımcıları selamlayarak sahnede yerini alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu,

"Kadim medeniyetlerin şehri, kültür, tarih ve turizm hazinesi, güzide ilimiz Mardin'de bu programı düzenlemekten ötürü mutluluk duyuyorum. Barışın, kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu Mardin'de öğrencilerimiz ile bir araya gelmek beni de heyecanlandırıyor. Gençlerimizin önünü açmak, projelerine onay vermek için hem birçok kurumumuzla birlikte çalışıyoruz. En önemli hedeflerimizden birisi millî ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere hep beraber aktarabilmek çünkü bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizdir. Bizler fırsat eşitliğini gençlerimize sunarak, her türlü insan haklarına saygı ve sevgi dolu bir gençlik yetiştirmek istiyoruz ki Mardin Artuklu Üniversitemizin mottosunda da bu var 'Ahlak, Bilgi Üretim'. Bizim anlatmak istediğimde tam olarak bu. İnsancıl değerlere sahip olan merhamet duygusu gelişmişbir gençlik." ifadelerini kullandı.

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