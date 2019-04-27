100. Yılda Samsun'a Kürek Çekecekler

İstanbul'dan 3 kürekçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Beykoz'dan kanolarla Samsun'a doğru yola çıktı.

Ekip lideri Şenol Özdemir ile Osman Alim ve Tarkan Gürler, Beykoz'dan aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

Özdemir yaptığı açıklamada, Atatürk ve silah arkadaşlarını bu yolculukta manevi olarak onurlandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "İlk önce Anıtkabir'e giderek Atamızın manevi huzuruna çıktık. Dana sonra Kayseri'ye giderek Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl'ü ziyaret ettik. Bugün de bizi uğurlamaya gelecek. Bize teslim edeceği Türk bayrağını 19 Mayıs'ta Samsun Valisi'ne teslim edeceğiz." dedi.

Nejat Ulugöl de şu anda duygularını ifade etmekte ve göz yaşlarını tutmakta zorlandığını söyledi.

Ulugöl, "Bugün dedemin mezarda rahat uyuyabileceği bir gün olacaktır. Allah bütün Türklere benim hissettiğim şerefi bahşetsin. Gençlerimiz, Atatürk'ün izinden giderek bu şerefli vatana sahip çıksın ve daha ileriye götürsün. Geri diye bir şey yok, daima ileri." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ulugöl, yanında getirdiği Türk bayrağını öperek ekip lideri Şenol Özdemir'e teslim etti.

Ekip daha sonra kanolarına binerek Samsun'a doğru kürek çekmeye başladı.

Kaynak: AA