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100. yılda hedef 50 branş, 50 bin sporcu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihine kadar geçecek üç yıllık sürede İzmir'i ülkemizin spor merkezi yapmak için stratejik planı hayata geçirecek.

100. yılda hedef 50 branş, 50 bin sporcu
16.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihine kadar geçecek üç yıllık sürede İzmir'i ülkemizin spor merkezi yapmak için stratejik planı hayata geçirecek. Sporcu sayısı ve branş açısından ülkemizin en büyük kulübü İzmir Büyükşehir Belediyespor, İzmir'i Türk sporunun örnek kenti yapmaya yönelik üç yıllık stratejik planını oluşturmaya başladı. 29 Ekim 2023 tarihine kadar uygulanacak plan, bir yandan branş ve sporcu sayısını artırmaya yönelik hedefler içerirken, diğer yandan İzmir'i spor kenti yapacak öz kaynak programları ile ulusal ve uluslararası büyük organizasyonların ev sahipliğini kapsamı içerisine alıyor.

"50 branş, 50 bin sporcu" sloganıyla hazırlanan planın en önemli maddelerinden birini profesyonel liglerden adım adım uzaklaşıp var olan kaynağı daha fazla sporcu yetiştirmeye aktarmak oluşturacak. Plan dahilinde Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele eden ekip, bölgesel lige inecek, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ndeki takımın yarışmacı hakları devredilip bölgesel ligden devam edilecek, Süper Amatör Küme'deki futbol ekibi tamamen yetiştirici kimliğe bürünecek. Futbol, basketbol ve voleybol şubelerinin mevcut bütçeleri geliştirilecek özkaynak sistemine harcanırken, yetişen oyuncular da İzmir kulüplerine bedelsiz olarak verilecek. Üç yıllık planın ikinci aşamasında kadın basketbol ve kadın-erkek hentbol branşları için İzmir kulüpleriyle isim hakkı anlaşmaları yapılması yer alacak. Böylelikle özellikle koronavirüs sürecinde kulüplerle kurulan güç birliği gelişirken, branşların da yaşaması sağlanacak.SU SPORLARI VE ENGELLİ BRANŞLARI ÖNE ÇIKACAKStratejik planın geniş bir bölümünü, İzmir kulüplerinin sahip olmadığı spor branşlarını açarak toplumun her kesimini sporun içine aktif olarak çekmek oluşturacak. Buna yönelik üç yıl içerisinde toplam branş sayısı 50'ye çıkartılırken, aktif sporcu sayısı 50 bin barajına taşınacak. Bisiklet, yürüyüş, dağcılık, kürek, yelken, sutopu, yüzme ve triatlon gibi branşlarla spor yapan bir kent silüeti yaratılırken, özellikle su ve engelli sporlarına yönelik çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuva, takvime alınacak.100. YIL COŞKUSU OLACAKEkim ayında yapılması planlanan 9 Eylül Yarı Maratonu ve İzmir Maratonu ile birlikte başlayacak üç yıllık süreç, İzmir Körfez Festivali, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası ile zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik  ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ortaklaşa hazırladığı stratejik plan, cumhuriyetimizin 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihine kadar olan süreçte İzmir'i spor ve spor organizasyonları kenti kimliğine kavuşturacak.

Kaynak: DHA

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