100.YILDA BİR DESTEK DE HAYIRSEVER KAPLANKARDEŞLER AİLESİNDEN GELDİ

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında kentin kurtuluşunun 100. yılında 100 yeni okulun inşa edilerek okul ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Kampanyaya destek veren Hayırsever Kaplankardeşler Ailesi tarafından Şahinbey İlçesi, Mavikent Mahallesinde 24 derslikli İmam Hatip Lisesi yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever Selahattin Kaplan ve Mehmet Kaplan katıldı.

Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmada, "Selahattin Bey başta olmak üzere bütün Kaplankardeşler ailesine müteşekkiriz. Şehrin her köşesinde okullar, camiler ve Kur'an kursları gibi birçok hayır hasenat yapıyorsunuz. '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına katılmanızı istirham ettik. Sağ olun kırmadınız. Allah hayırlı etsin. "dedi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar ise, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yılında "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destek veren Kaplankardeşler Ailesine teşekkürlerini iletti.

Hayırsever Selahattin Kaplan, "Şu anda devam eden bir cami inşaatımız var. Bu zamana kadar birçok protokol imzaladık ama bu protokol ile ailemizdeki herkes bu kadar mutlu olmamıştı. İnşallah bunun gibi protokolleri yapmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. "dedi

Hayırsever Mehmet Kaplan hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, gelecekteki nesillere katkı sunmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak Vali Davut Gül tarafından, Hayırsever Kaplankardeşler Ailesine teşekkür belgeleri verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet