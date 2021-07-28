100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi
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100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Güncel

100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi İzmir'de bulunan agave bitkisi, yıllar sonra çiçek açtı Ömründe sadece bir kez çiçek açan agave(sabır otu) bitkisi, İzmir'de çiçek açtı.

100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi

İzmir'de bulunan agave bitkisi, yıllar sonra çiçek açtı

İZMİR - Ömründe sadece bir kez çiçek açan agave(sabır otu) bitkisi, İzmir'de çiçek açtı. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve yaklaşık 100 yılda bir çiçek açan bitkinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını belirten Ayfer Anuş isimli vatandaş, İzmir'deki agave bitkisinin de koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 100 yıl süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken agave bitkisi, halk arasında 'sabır otu' olarak biliniyor. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan bitkinin yaklaşık 200 türü bulunuyor. İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan sabır otu bitkilerinin bir tanesinin çiçek açtığı görüldü. Göğe doğru uzanan çiçekleri gördüğünde şaşırdığını ve bitkinin türünü araştırdığını belirten Ayfer Anuş isimli vatandaş, "Sabır otu çiçeği, yaklaşık 100 yılda bir çiçek açıyor. Daha önce Bursa ve İstanbul'da bu bitkinin çiçek açtığı görülmüş. Ben bu bitkinin adını bile bilmiyordum ama araştırdığımda çok önemli bir bitki olduğunu, yurt dışında koruma altında olduğunu öğrendim. Bunu öğrenince neden bizim ülkemizde açan bu çiçeğin etrafı korunmuyor diye düşündüm. Bu bitkinin çevresini güzelleştirirlerse çok güzel olur. Çünkü sabır otu bitkisi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Biz de İzmir'de bu bitkinin koruma altına alınmasını isteriz" dedi.

"Eski insanlar, çiçek açtığın görmek için bu bitkileri dikmiş"

Sabır otu bitkisinden şurup yapıldığını ve bu şurubun şifa kaynağı olduğunu araştırdığını söyleyen Anuş, "Biz bu bölgede 30 yıldır yaşıyoruz, ilk kez çiçek açtığını gördük. Eski insanlar, ömürleri bu bitkinin çiçek açmasını görmeye yetecek mi diye bu sabır otunu dikerlermiş. Belki de eskiden bu bölgede yaşayan insanlar, çiçek açtığını görmek için bu bitkiyi dikmişlerdir" diye konuştu.

100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi
100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi
100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi
100 yılda bir çiçek açan sabır otu, İzmir'de çiçeklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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