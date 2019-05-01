Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "100. Yılda 100 Öğrenci ile Samsun'dan Kurtuluş Yoluna Projesi" kapsamında düzenlenen gezi sona erdi.

Atakum Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje gezisi kapsamında Erzurum, Sivas ve Amasya'ya giden 100 öğrenci, son olarak Havza'ya geldi.

Öğrenci ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Öğrencilere Havza'nın Milli Mücadele'deki önemi hakkında bilgi veren Özdemir, "İlçemiz Cumhuriyet'imizin ilk kıvılcımının çakıldığı, ilk teşkilatın kurulduğu, ilk mitingin ve ilk cüretin gösterildiği yerdir. Bunun nişanesi olarak Atatürk'ün ilçemize hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı Forsu müzemizde gurur ile sergilenmekte." dedi.

Heyet, daha sonra Atatürk Evi'ni gezdi.

Müze görevlileri, öğrencilere Atatürk Evi, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'daki çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve proje sorumlusu Kenan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin öğrencilere, Cumhuriyet'in nasıl ve hangi şartlarda kurulduğunu anlatmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun kalıcı olması için Milli Mücadele'nin önemli mekanlarını ziyaret ettiklerini anlatan Arslan, "Gezimizi Erzurum'dan başlattık, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi organize ettiği Havza'da sonlandırdık. Proje kapsamında daha önce de 100 öğrencimizle Ankara ziyareti yaptık. Projemize destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA