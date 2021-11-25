"100.YILDA 100 HAYIRSEVER" KAMPANYASINA SANKO HOLDİNG'DEN 5 AYRI TESİS DESTEĞİ

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 100 eserin Gaziantep'e kazandırılması amacıyla başlatılan ve Gaziantep Valiliği koordinesinde devam eden, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası çerçevesinde, Gaziantep'in hayırsever aileleri gönül birliği ile şehrin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Şehrimizin kadirşinas ailelerinden Hayırsever SANKO Holding Ailesi tarafından, 2 adet 32 derslikli okul, 1 adet 24 derslikli okul, 1 adet spor salonu ve 1 adet de kütüphanenin yapımı için Gaziantep Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Hayırsever Abdulkadir Konukoğlu ile Hayırsever Adil Sani Konukoğlu katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, " Bu yıl Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı, bu vesileyle de şehrimizin en önemli sorunlarından birisi olan eğitim sorununu bir nebze olsun fiziki anlamda rahatlatmak için, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasını başlattık. Kampanyanın 3 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ödül töreni olacak. "dedi

Vali Davut Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün de SANKO Holding ile 5 tane eğitim tesisimizle ilgili protokol yapacağız. Bu tesisler; 2 tane 32 derslikli okul, 1 tane 24 derslikli okul, yani toplamda 88 derslikli 3 okulumuz, 1 tane kapalı spor salonumuz, 1 tane de şehir merkezine yapılacak 24 saat açık kalacak kütüphanemiz. Konukoğlu Ailesinin geçmişte de çok daha fazla hayır hasenat yaptıklarını biliyoruz. Ben başta Abdulkadir Konukoğlu ve Adil Konukoğlu olmak üzere Konukoğlu Ailesinin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. "

Ayrıca bu 5 eğitim tesisinden birinin çok önemli olduğunun altını çizen Vali Davut Gül, "Burç'ta kampüsü yeni yapılan Gaziantep Spor Lisemiz var. Adil Başkanımızın Gaziantepspor'u Süper Lig'e çıkarttığını biliyoruz. Ailenin futbola verdiği önemi biliyoruz. SANKO Holding'in spora verdiği destekleri ve sponsorlukları biliyoruz. Gaziantep Spor Lisemizin ismi, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi olarak devam edecek. Bu da şehrimizin futbol kültürü anlamında önemli bir eser. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Sanko Holding Ailesinin şehrimize yaptıkları sayısız hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hayırsever Abdulkadir Konukoğlu ise şunları aktardı: "Bu bizim sosyal görevimiz. Bundan önce de yirminin üzerinde okul yaptırdık. Üniversitelerimiz var. Yirmiye yakın camii yaptırdık. Gaziantep'te ne kadar yaşayan insanımız varsa buralardan hizmet görecek. "

Hayırsever Adil Sani Konukoğlu şunları söyledi: "Gaziantep bizim göz bebeğimiz. Kendi şehrimiz. Doğup büyüdüğümüz, kazandığımız, atamızın yaşadığı şehir. Buraya hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz. Daha ileri ki dönemlerde de bu okullara ilave yaparak, daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz. "

Konuşmaların ardından 5 tesisin yapımı için imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Abdulkadir Konukoğlu ile Hayırsever Adil Sani Konukoğlu'na teşekkür belgeleri verildi.

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