100.YILDA 100 HAYIRSEVER KAMPANYASINA HAYIRSEVER ŞİMŞEK AİLESİ TARAFINDAN 2 PROTOKOL DESTEĞİ

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında kentin kurtuluşunun 100. yılında 100 yeni okulun inşa edilerek okul ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Kampanyaya destek veren Hayırsever Şimşek Ailesi tarafından Şahinbey ilçesi, Yamaçtepe Mahallesinde inşa edilecek, 200 kişilik Pansiyon binası ve 24 derslikli Fen Lisesi ile Spor Salonu binası yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar ve Hayırsever Cengiz Şimşek ile Aile üyeleri katıldı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasının finale doğru yaklaştığını belirterek, "3 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İstanbul'da ödül törenimiz olacak. Bugünde Cengiz Şimşek ve Ailesi ile birlikte iki tane protokol yapıyoruz. 1'cisi Fen Lisesi protokolü, 2'incisi ise 200 kişilik Öğrenci yurdu protokolü. Cengiz Bey başta olmak üzere tüm aile üyelerine ve Melike Tekstil ailesine teşekkür ederim. Sadece bu konuda değil, her konuda olabildiğince şehrimiz için katkı sunmaya devam ediyor. Allah sayılarını arttırsın, birliklerini ve bütünlüklerini muhafaza eylesin. "dedi

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Fen Lisesi- Spor Salonu ve Pansiyon binasının Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Cengiz Şimşek ise, "Sayın Valimizin başlatmış olduğu, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına bizde katkıda bulunmak istiyoruz. Daha önce Melike Tekstil Ailesi olarak, bir tane Ortaokul ile bir tanede Anaokulu yapmıştık. 6 ay önce de bir camii inşaatına başlamıştık. Bu konuda bize fırsat verdiği için Sayın Valimize teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah bu okuldan da devletimize, milletimize faydalı insanlar yetişir. Biz sadece okulun yapımında bulunmayacağız. Ayrıca buradan yetişen başarılı öğrencileri de destekleyerek, ülkemizin kalkınmasında faydalı insanların yetişmesine yardımcı olursak, bundan çok mutluluk duyacağız. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Hayırsever Şimşek Ailesi üyeleri de imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak Hayırsever Aileye Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet