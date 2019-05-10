100. Yıla Özel Işıklandırma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri; 100. Yıl, Bayrak ve Atatürk temalı dekorlar eşliğinde Bulvar AVM'de başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak tasarlanan ışıklı dekorlar 1 Mayıs itibariyle alışveriş merkezinin Gazi Caddesi girişi üzerine Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldız, dev büyüklükte ve özel bir kurgu ile konumlandırıldı. Tüm Samsunlulara bayram coşkusunu yaşatan ve milli duygulara dokunan ışıklı dekorlar, AVM ziyaretçilerine büyük bir sürpriz yaşattı. Meydan alanında bulunan cam kabine uygulanan ışıklı Türk bayrağı çalışması da AVM içerisinde en dikkat çeken süslemeler arasında yer alıyor.

Bulvar AVM 100. yıl etkinlikleri de süslemeler ile eş zamanlı olarak başladı. Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu'nun "100. Yıla Özel 100 Eser" müzik dinletileri ve Gülbahar Hatun Anaokulu önderliğinde başlayan ve Samsun genelinde bulunan tüm okul öncesi okulların katılımı ile oluşturulan 100. Yıla 100 Bandırma Vapuru" isimli maket gemi sergisi büyük beğeni topladı.

Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu dinletileri 12 Mayıs tarihine kadar her gün 17.00-19.00 saatleri arasında meydan alanında devam edecek.

Bulvar AVM 19 Mayıs 100. yıl etkinlikleri ise konserler, benzersiz sergiler, sürpriz etkinlikler ve eşsiz görsel şovlar ile sürecek. Samsun'da ilk kez izlenebilecek olan Video Mapping Gösterisi büyük bir merakla bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA