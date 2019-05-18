Çankırı'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 100 meşaleyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından düzenlenen "100. yıla 100 meşale ile yürüyoruz" adlı yürüyüş, Kucaklama Taşı'ndan başlayarak Anıt Alanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan dernek üyeleri ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Anıt Alanı'na gelerek burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

GEODER Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal, yaptığı konuşmada, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yüz yıl önce Türkiye'nin dört bir yanının düşman kuvvetleri tarafından sarıldığını belirten Ünal, "Dönemin Yunan muhalefeti ve gelecekti başbakanı Metaksas, şu öngörüde bulunmuştu: 'Küçük Asya'ya adım atmayın. Türklerin orduları, komutanları vardır ve kısa zamanda bize bunun bedelini ödetirler.' Metaksas haklıydı, çünkü Türkler deruni devlet geleneği olan ve tarihini yaşamakla değil, yazmakla geçirmiş bir milletti. Samsun'a ilk adımla beraber, Türk milletinin üzerindeki bitkinliği ve ölü toprağını atmanın zamanı gelmişti. İşte, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkma ve milleti kurtuluşa inandırma kararını bu şartlar altında almıştı." diye konuştu.

Ünal, 19 Mayıs'ın 100. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ile vatan ve bayrak için canlarını feda eden şehitleri saygı, şükran ve rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA