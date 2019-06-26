"100. yıl" videosuna "Mayıs Ayı Özel Ödülü"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliklerini anlatan videosuna "Mayıs Ayı Özel Ödülü"nü verdi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen yarışmada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin faaliyetlerinden biri ödüllendiriliyor. Yarışmaya, Samsun'da yapılan Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliklerini anlatan 2 dakikalık video ile katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "2019 Yılı Mayıs Ayı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

"Faaliyetlerimize takdirin bir göstergesi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, "Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün illerin aylık faaliyetlerine göre belirlediği bir ödül sistemi bu. Bilindiği üzere 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı nedeniyle mayıs ayında birbirinden önemli, Türkiye'de ses getiren etkinliklere imza attık. Bu etkinliklerin özetlendiği kısa çekim filmimizi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze gönderdik. Müdürlüğümüz, faaliyetlerini en iyi anlatan, en dikkat çeken video olarak bizim gönderdiğimiz videoyu seçerek 'Mayıs Ayı Özel Ödülü'nü bize verdi. Bu ödül aynı zamanda faaliyetlerimize takdirin de göstergesidir. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizlere büyük moral verdi. Müdürlüğümüzde görevli tüm ekip arkadaşlarımı, tüm mesai arkadaşlarımı kutluyor, onlara şükranlarımı sunuyorum. Bu ödül onlara verilmiş bir ödüldür" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA