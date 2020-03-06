100. yıl Satranç Turnuvasında çekişme
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100. yıl Satranç Turnuvasında çekişme

Malatya'da düzenlenen 100. yıl Satranç Turnuvası'nda çekişme yaşanırken, Cemre Özdemir Malatya birincisi olup, Türkiye finallerinde Malatya'yı temsil etme hakkı kazandı.

06.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:20
100. yıl Satranç Turnuvasında çekişme

'da düzenlenen 100. yıl Satranç Turnuvası'nda çekişme yaşanırken, Cemre Özdemir Malatya birincisi olup, finallerinde Malatya'yı temsil etme hakkı kazandı.


23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören yatılı ve burslu öğrenciler arasında 100. yıl Satranç Turnuvası düzenlendi.


Malatya Çok Amaçlı salonunda yapılan satranç turnuvası sonucunda birinciliği, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Öğrencisi Cemre Özdemir elde ederek, İstanbul'da yapılacak olan Türkiye finallerinde Malatya'yı temsil etme hakkı kazandı.


Çekişmeli geçen 100. yıl Satranç Turnuvası'nda birinci olup Türkiye finallerinde Malatya'yı temsil etme hakkı kazanan Cemre Özdemir isimli öğrenciye hediyeler verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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