100. Yıl Kutlamaları Üst Kurul Toplantısı

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlama etkinliklerinin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları ve gelecek nesillere bağımsızlık ruhunu tekrar kazandırılması amacıyla 100. Yıl Koordinasyon Merkezi'nin kurumlarla yaptığı toplantılar devam ediyor.

Vali Osman Kaymak başkanlığında Samsun Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Gençlik Spor ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilecek etkinlikler, 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından oluşturulan etkinlik takvimi görüşüldü.

100. Yıl Koordinasyon Merkezi'nin hazırladığı etkinlik takvimi üzerinde son rötuşlar yapıldı. Ülke genelinde ve özellikle Samsun'da yapılacak etkinliklerde halka bağımsızlık mücadelesinin ilk günkü aşk ve heyecanın eksiksiz bir şekilde yaşatılmasını önemsediklerini dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bağımsızlığa atılan ilk adımın 100. yılı olması münasebetiyle milli birlik ve beraberliğimizin tün dünyaya haykırmak istiyoruz. Bu yıl 19 Mayıs'ı, merkez ve ilçelerimizde daha çok katılımla ve coşku içerisinde kalabalık katılımlarla kutlayacağız. Etkinliklere katılım konusunda herkes üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA